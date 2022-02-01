Трех несовершеннолетних сибирячек обвиняют в продаже наркотиков

В Омске правоохранители накрыли девочек-подростков, которых подозревают в продаже наркотиков. Задержанным менее 18 лет — одна из них ещё учится в школе, а две других только недавно выпустились, сообщает Telegram-канал Baza.

Двух 17-летних жительниц Омска и их 16-летнюю подругу, которая учится в девятом классе, задержали утром 30 января. Полицейские провели обыск в квартире на Пригородной улице, арендованной одной из девушек, и нашли чашку и ложку, на которых были следы неизвестного порошка, а также 18 свёртков с неизвестным веществом, перемотанных изолентой.

Экспертиза показала, что в свёртках был мефедрон. Всего в квартире их набралось на 313 граммов, что является крупным размером. Как и где девушки получили наркотики — неизвестно.