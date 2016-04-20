Трехлетний мальчик, играя в Lexus, выстрелил себе в шею из пистолета отца

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Трехлетний мальчик, играя в автомобиле отца, нашел травматический пистолет и выстрелил себе в шею, сообщает "Российская газета".

ЧП произошло деревне Заневка. Отец ребенка ненадолго вышел из машины, а мальчик остался один. Воспользовавшись отсутствием отца, мальчик открыл бардачок и достал оттуда травматический пистолет, а затем спустил курок. Пуля попала в шею.

Врачи говорят, что угрозы жизни нет, но ребенок находится в состоянии средней тяжести. Между тем полицейские составили на отца протоколы в связи с нарушением правил пользования оружием.