Трёхлетний мальчик сбежал из детского сада в Барнауле

28 июня в Ленинском районе Барнаула трёхлетний мальчик сбежал из детского садика. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю, ребёнка заметили росгвардейцы при патрулировании улицы Солнечная Поляна.

Малыш без сопровождения взрослых бродил по обочине оживлённой дороги и мог попасть под колёса автомобилей. Стражи правопорядка посадили мальчика в служебную машину и доставили в ближайший отдел полиции, откуда его передали матери.

Обстоятельства происшествия выясняются полицией.