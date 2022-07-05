Трехлетняя девочка и женщина пострадали в жестком ДТП в Новосибирске

Два человека пострадали в результате жёсткого ДТП в Новосибирске, сообщает НГС со ссылкой на ГИБДД.

Авария с участием трёх машин случилась вечером 4 июля на пересечении улиц Фрунзе и Селезнёва.

29-летний водитель Subaru ехал по улице Фрунзе и при повороте налево столкнулся с автомобилем Datsun, за рулём которого был 20-летний водитель, и машиной Nissan, которой управляла 32-летняя женщина.

Одна из машин в результате столкновения вылетела в сторону тротуара и оказалась на боку.

Пострадали в аварии два человека: пассажирка Subaru 2019 года рождения и водитель Nissan. Их доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.