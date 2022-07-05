Трехлетняя девочка и женщина пострадали в жестком ДТП в Новосибирске
Одна из машин в результате столкновения вылетела на тротуар и опрокинулась на бок
5 июля 2022, 07:35, Никита Черников
Два человека пострадали в результате жёсткого ДТП в Новосибирске, сообщает НГС со ссылкой на ГИБДД.
Авария с участием трёх машин случилась вечером 4 июля на пересечении улиц Фрунзе и Селезнёва.
29-летний водитель Subaru ехал по улице Фрунзе и при повороте налево столкнулся с автомобилем Datsun, за рулём которого был 20-летний водитель, и машиной Nissan, которой управляла 32-летняя женщина.
Одна из машин в результате столкновения вылетела в сторону тротуара и оказалась на боку.
Пострадали в аварии два человека: пассажирка Subaru 2019 года рождения и водитель Nissan. Их доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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