"Трезвым ни разу не видел". Главный нарколог Минздрава рассказал о Михаиле Ефремове

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн утверждает, что неоднократно встречал артиста Михаила Ефремова, и каждый раз актер был в состоянии опьянения. Об этом врач заявил в эфире Первого канала.

"Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу, – заявил Брюн (цитата по РИА "Новости"). – Я думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу".

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Он выразил уверенность, что наркологи могли бы помочь преодолеть тягу к спиртному. Для этого разработаны специальное лечение и мотивирующие процедуры.

Ранее Михаил Ефремов оказался в центре внимания общественности после того, как стал виновником ДТП, в котором погиб человек.

Экспертиза установила, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Ранее amic.ru писал, что Брюн поддержал законопроект о принудительном лечении от алкоголизма. Специалист отметил, что наркологическая служба в стране полностью готова к таким изменениям. По словам Брюна, при условии работы с больным от алкоголизма излечиваются 80% пациентов.