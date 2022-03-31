Три человека погибли при обвале грунта на крупнейшем сталелитейном заводе Сибири

Трое рабочих погибли при обвале грунта на крупнейшем в Сибири сталелитейном предприятии «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В результате обвала грунта во время работ по ремонту трубопровода на территории АО „Евраз ЗСМК“ погибли трое рабочих», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ЧП приступила к работе оперативно-следственная группа.