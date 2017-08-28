Три человека погибли при пожаре в красноярском доме престарелых

Фото: vk.com/kraschp

Пожар, случившийся 28 августа в доме престарелых в Красноярске, унес жизни трех человек, сообщили в Следственном комитете России.

По данным СКР, возгорание в частном пансионате на улице Авиационной произошло около 11:30 по местному времени. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По имеющейся на данный момент информации, трое человек погибли, 34 человека эвакуированы из горящего дома. По одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого огонь перекинулся на террасу пансионата и второй этаж здания", - уточняют в Следственном комитете.

На месте работает следственная группа, назначаются экспертизы.

На фото с места трагедии, которые уже появились в социальных сетях, видно, что пансионат горел открытым пламенем.

В СКР добавляют, что правоохранители дадут правовую оценку действиям руководства частного социального учреждения.

Силовики уже начали выемку документации, проводят опросы сотрудников пансионата и очевидцев.



