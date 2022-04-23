Три человека погибли при взрыве на шахте в Оренбургской области

Взрыв прогремел на руднике в Гайском горно-обогатительном комбинате в городе Гай Оренбургской области, три человека погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Всего в шахте находился 91 человек, 88 выбрались самостоятельно.

По данным прокуратуры, инцидент случился около 06:50 мск в результате внештатной детонации взрывчатого вещества при проведении взрывных работ на глубине 1,2 километра.

Ведомство начало проверку. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.