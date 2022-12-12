Три человека погибли в аварии на трассе под Новосибирском

Смертельная авария произошла на трассе в Новосибирской области в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны рабочего посёлка Чаны в сторону трассы Р-254 „Иртыш“. На 1047 км + 200м не предоставил преимущество, столкнулся с фурой МАН в составе полуприцепа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все, кто находился в «Жигулях», погибли. Это водитель и два его пассажира, возраст и пол которых в ГИБДД не указывают.

В результате аварии от верхней части «шестёрки» не осталось ничего.