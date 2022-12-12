Три человека погибли в аварии на трассе под Новосибирском
Водитель «Жигулей» на дороге врезался в грузовик
12 декабря 2022, 11:32, Илья Звягинцев
Смертельная авария произошла на трассе в Новосибирской области в ночь на 12 декабря. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны рабочего посёлка Чаны в сторону трассы Р-254 „Иртыш“. На 1047 км + 200м не предоставил преимущество, столкнулся с фурой МАН в составе полуприцепа», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все, кто находился в «Жигулях», погибли. Это водитель и два его пассажира, возраст и пол которых в ГИБДД не указывают.
В результате аварии от верхней части «шестёрки» не осталось ничего.
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