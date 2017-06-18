Три человека погибли в результате теракта в колумбийской Боготе

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Не менее трех человек погибли из-за взрыва в ТЦ Centro Andino в Боготе (Колумбия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялоса.

Градоначальник уточнил, что в результате произошедшего погибли три женщины, в том числе молодая француженка, которая работала волонтером в школе. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает, добавил он.

"Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino", - цитирует агентство мэра.

В медучреждении Country уточнили, что от полученных при взрыве ранений погибли 27-летняя Ана Мария Гутьеррес и 31-летняя Лейди Паола Хаймес Овалье. Всего же в клинику были госпитализированы шестеро. Медики отмечают, что из оставшихся четырех пострадавших одна женщина остается в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел в туалете на втором этаже здания. Всего в тот момент в ТЦ находилось около 500 человек. На месте ЧП работают саперы и спасатели.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования в связи с терактом и поручил расследование главе национальной полиции генералу Хорхе Ньето. На место происшествия прибыл генсекретарь администрации колумбийского лидера Альфонсо Прада.