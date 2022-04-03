Три человека погибли в серьезном ДТП в Шелаболихинском районе
17-летний водитель автомобиля ВАЗ не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Mercedes
Три человека, двое из которых подростки, скончались в результате ДТП в Шелаболихинском районе. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.
«По предварительным данным установлено, что водитель — 17-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-21150 и выезжая с прилегающей территории посёлка Подгорный на проезжую часть автодороги Павловск — Камень-на-Оби, не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением водителя — 58-летнего мужчины», — сказано в сообщении.
В результате аварии 17-летний водитель ВАЗа, а также его пассажиры, среди которых 16-летняя девушка и 18-летний юноша, скончались на месте.