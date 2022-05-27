Три человека пострадали в ДТП с «буханкой» на Чуйском тракте

УАЗ «буханка» и легковой автомобиль столкнулись на трассе Бийск — Барнаул. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, в результате первый перевернулся на крышу, а второй улетел в кювет.

Предварительно установлено, что 22-летний молодой человек за рулём Mercedes, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Бийска, при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 71-летнего мужчины. Последний совершал поворот на второстепенную дорогу, двигаясь в попутном с транспортным средством направлении.

В результате ДТП водитель УАЗа и два пассажира автомобиля Mercedes получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение.