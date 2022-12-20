Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

В Майминском районе Республики Алтай при столкновении транспортных средств пострадали три человека, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 19 декабря около 17:30. 36-летняя местная жительница ехала на Honda Civic со стороны села Чемал в сторону села Соузга, но по пути не справилась с управлением, выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем УАЗ-390945, за рулём которого находился 42-летний житель Чемальского района.

«В результате ДТП за медицинской помощью в республиканскую больницу обращались водитель и 34-летний пассажир автомобиля Honda Civic — житель Алтайского края, а также 45-летняя жительница Чемальского района — пассажир УАЗа», — рассказали в ведомстве.

В отношении автомобилистки вынесли определение о возбуждении административного дела по ч. 1 ст. 12.15 и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.