Три человека пострадали при столкновении иномарки со столбом на Алтае

Три человека пострадали при столкновении иномарки со столбом в Майминском районе Республики Алтай. Полицейские проводят проверку, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла 5 декабря около 11:17. По данным полиции, 34-летняя жительница Шебалинского района ехала на Toyota Alphard в направлении села Майма со стороны Дубровки. Однако по пути не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением.

Помимо автомобилистки, травмы получили 61-летняя и 65-летняя пассажирки. Все госпитализированы.

Фото: 04.мвд.рф