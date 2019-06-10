Три газеты вышли с первой полосой в поддержку Голунова

Сразу три крупных российских издания сегодня выпустили первые полосы с одинаковым заголовком "Я/Мы Иван Голунов", сообщает "Эхо Москвы".

"Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК выступили с совместным заявлением, в котором требуют максимально прозрачного расследования уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста отдела расследований "Медузы".

Кроме того, СМИ настаивают на детальной проверке действий сотрудников полиции при задержании корреспондента и проведении обысков.

Новости

Культура Суд рассмотрел жалобу рэпера Хаски на блокировку клипа

Газеты подозревают, что расследование в отношении Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью, а не причастностью к какому-либо преступлению.

Ранее МВД сообщило о том, что при личном досмотре у журналиста "Медузы" изъяли два свертка с 3,65 грамма N-метилэфедрона, а в квартире нашли еще 5,42 грамма кокаина.

В отношении него возбудили дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Попытка сбыта наркотиков в крупном размере").

Суд назначил Голунову на время расследования меру пресечения в виде домашнего ареста.