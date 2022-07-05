Три года условно и 200 тысяч штрафа дали главврачу «Доброго доктора» за мошенничество на 100 млн рублей

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор главному врачу частного медицинского центра «Добрый доктор» за хищение 101 млн рублей.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в суде установили, что главврач совместно с двумя соучастниками на протяжении нескольких лет предоставляли в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона несоответствующие сведения об объёмах и характере оказанных гражданам медуслуг в рамках ОМС.

«В результате [злоумышленники] необоснованно получили выплаты по возмещению расходов на социальное обеспечение населения в размере более 101 млн рублей», — говорится в сообщении.

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Происшествия В Барнауле главврача «Доброго доктора» будут судить за мошенничество на 100 млн рублей

Медик сотрудничал со следствием и рассказал о своих подельниках, а также поспособствовал установлению из общей массы документов медорганизации несоответствующих сведений об объёмах и характере оказанных услугах.

Суд признал руководителя виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору») и назначил ему наказание в виде лишения свободы три года условно с испытательным сроком два года и штрафом 200 тысяч рублей.

Материальный ущерб возмещён обвиняемыми в рамках предварительного расследования по уголовному делу, добавили в СК. Дело в отношении соучастников главврача — его заместителя и директора сети клиник — ранее выделили в отдельное производство. Оно в данный момент рассматривается судом.