Три парня укатили BMW от автосервиса в Камне-на-Оби

Полицейские раскрыли кражу автомобиля BMW и трех магнитол в Камне-на-Оби, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Машина была припаркована около одной из автомастерских. Злоумышленники укатили ее и столкнули в расположенный недалеко овраг с водой. Известно, что транспортное средство находилось в нерабочем состоянии и предназначалось для дальнейшего разбора на запчасти", – уточнили в ведомстве детали преступления.

Также были похищены три магнитолы из других автомобилей, которые вскоре должны были стать металлоломом и запасными частями.

Оперативно-разыскные мероприятия увенчались успехом в течение одного дня. Трое подозреваемых задержаны.

Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража группой лиц по предварительному сговору"). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.