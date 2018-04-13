Три ребенка пострадали в ДТП с участием двух авто в Новосибирске

Фото: "Мобильное приложение Автоспас"

Трое детей пострадали в ДТП с участием машин SsangYong и Toyota Corolla в Советском районе Новосибирска. Об этом пишет портал "НДН.Инфо", ссылаясь на "Мобильное приложение Автоспас".

Уточняется, что авария произошла вечером 12 апреля. Автомобиль SsangYong двигался по улице Русской, а вторая машина выезжала со двора дома. Toyota не пропустила иномарку, в результате чего произошло столкновение.

Издание пишет, что в аварии пострадали трое детей. На место прибыла скорая, медики осмотрели детей и оказали необходимую помощь.

ДТП оформили представители аваркома.