Три сторожевые собаки насмерть загрызли женщину, вышедшую ночью «подышать»
Пожилая россиянка приехала в гости к родственникам, но их собаки не приняли женщину
26 октября 2022, 09:51, Илья Звягинцев
В Бурятии сторожевые собаки насмерть загрызли 64-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональном СК.
Женщина приехала в гости к родственнице, которая живёт вместе с сыном. Мужчина держал в вольере трёх сторожевых собак, которые сразу отреагировали на гостью агрессивно.
Ночью 23 октября гостья вышла на улицу, а собаки вырвались из вольера и напали на неё. От полученных травм головы и конечностей пожилая женщина скончалась.
Её тело обнаружили только на утро.
Следователи считают, что хозяин собак не принял достаточных мер, чтобы оградить родственницу от их нападения.
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