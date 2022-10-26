Три сторожевые собаки насмерть загрызли женщину, вышедшую ночью «подышать»

В Бурятии сторожевые собаки насмерть загрызли 64-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональном СК.

Женщина приехала в гости к родственнице, которая живёт вместе с сыном. Мужчина держал в вольере трёх сторожевых собак, которые сразу отреагировали на гостью агрессивно.

Ночью 23 октября гостья вышла на улицу, а собаки вырвались из вольера и напали на неё. От полученных травм головы и конечностей пожилая женщина скончалась.

Её тело обнаружили только на утро.

Следователи считают, что хозяин собак не принял достаточных мер, чтобы оградить родственницу от их нападения.