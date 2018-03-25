Три женщины, мужчина и ребенок: СК уточнил данные о жертвах ЧП в Кемерово

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Следственный комитет уточнил информацию о погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". По данным ведомства, жертвами ЧП стали три женщины, один мужчина и один ребенок.

"По уточненной на данный момент информации, при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли пять человек, из них три женщины, мужчина и один ребенок. За медицинской помощью обратились 32 человека, из которых 30 госпитализированы", - сообщили в официальном телеграм-канале СКР.

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Также следствие просит пострадавших и очевидцев происшествия, которые обладают информацией о пожаре, связаться со следственным управлением СК России по Кемеровской области по телефону +7-909-517-00-98.

Напомним, что изначально в СКР сообщали о четверых детях, погибших при пожаре в ТЦ. Затем информация была скорректирована и было заявлено, что жертвами ЧП стали трое детей и одна женщина.

Пока что окончательных данных нет. На месте пожара работают сотни специалистов и большое количество техники. В Кемеровской области введен режим ЧС.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Кемерово вылетели следователи из Москвы.