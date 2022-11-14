Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле

Трое россиян пострадали в результате теракта в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство РФ.

Сейчас угроза жизни гражданам России отсутствует. Их пол и возраст не раскрывается. Генконсульство продолжает следить за ситуацией.

Напомним, что теракт произошёл днём в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате происшествия погибли шесть человек, ещё 81 пострадал.

14 ноября турецкая полиция сообщила о задержании подозреваемой гражданки Сирии, которая могла оставить бомбу в центре Стамбула. Предположительно, она связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Также сообщалось, что в рамках расследования были задержаны ещё 46 человек.