Трое рыбаков утонули на лодке в Свердловской области

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Тела трех рыбаков нашли спасатели на озере Аятское в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Известно, что информация о пропаже рыбаков поступила на пульт дежурного в субботу, 6 мая. Сотрудники МЧС нашли затопленную лодку "Казанка" в 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска".

Тела двух рыбаков оказались на поверхности воды в спасательных жилетах. Поиски третьего рыбака продолжаются. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.