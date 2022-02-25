Трое жителей Алтая насмерть отравились суррогатным алкоголем из Рязанской области

Три жителя Алтайского края погибли в результате отравления суррогатным алкоголем, ещё одному потребовалась медицинская помощь. В ходе расследования прокуратура региона вышла на сеть поставок из Рязанской области, сообщает ведомство.

В 2019 году житель Шацкого района Рязанской области организовал поставки нефабричного алкоголя на стоянке для большегрузных автомобилей. Он использовал водителей, которые перевозили грузы по междугородним маршрутам.

К своему бизнесу мужчина привлёк знакомого, который в августе 2021 года продал алкоголь водителю, ехавшему в Алтайский край. Впоследствии водитель перепродал алкоголь своему знакомому под видом коньяка, и опасный напиток “пошёл по рукам”. Эксперты обнаружили в нём значительное количество метанола.

Сейчас распространители смертельного напитка заключены под стражу. Уголовное дело против них направлено в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения.