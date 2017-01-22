Троллейбус полностью сгорел в Санкт-Петербурге

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Троллейбус полностью выгорел в Санкт-Петербурге в Красносельском районе рано утром в воскресенье, 23 января, сообщает "Российская газета".

ЧП случилось на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Там полыхал троллейбус 35-го маршрута. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, в салоне и кабине троллейбуса дотла выгорело все.

В результате происшествия никто не пострадал.