Троллейбус полностью сгорел в Санкт-Петербурге
ЧП случилось утро 23 января
22 января 2017, 18:35
Фото: pixabay.com
Троллейбус полностью выгорел в Санкт-Петербурге в Красносельском районе рано утром в воскресенье, 23 января, сообщает "Российская газета".
ЧП случилось на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Там полыхал троллейбус 35-го маршрута. Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, в салоне и кабине троллейбуса дотла выгорело все.
В результате происшествия никто не пострадал.
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