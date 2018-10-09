Троллейбус въехал в остановку в Орле, есть погибшие

Фото: vk.com

Троллейбус протаранил остановку в городе Орел, погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Полесской. В результате наезда троллейбуса пострадали пять человек: трое из них погибли, еще двое были доставлены в больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.