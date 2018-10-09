Троллейбус въехал в остановку в Орле, есть погибшие
Всего пострадали пять человек, трое из них погибли
9 октября 2018, 19:54
Фото: vk.com
Троллейбус протаранил остановку в городе Орел, погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Полесской. В результате наезда троллейбуса пострадали пять человек: трое из них погибли, еще двое были доставлены в больницу.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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