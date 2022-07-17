Труп 17-летней девушки со следами укусов животных нашли в сибирском поселке

Тело 17-летней девушки со следами укусов животнынашли в поселке Чиринда Эвенкийского района Красноярского края, сообщает региональный СК.

Несовершеннолетняя ночью 17 июля возвращалась домой от друзей, а в 6 часов утра ее труп нашли на одной из улиц населенного пункта.

Предположительно, на девушку напали собаки. В прокуратуре также не исключают, что это могли быть волки, отмечает НГС24.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.