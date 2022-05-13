«Труп, принадлежащий авиакомпании». Породистый пес умер из-за переохлаждения в самолете

Пес умер от переохлаждения во время рейса самолета Челябинск — Москва. Как сообщает Telegram-канал Baza, сперва сотрудники «Аэрофлота» сказали хозяйке, что ее псу стало плохо, а через полтора часа заявили, что породистый американский булли Тимон погиб.

По словам пассажирки, когда она потребовала вынести ей тело, сотрудники авиакомпании и Россельхознадзора долго отказывали, объясняя, что Тимон теперь — «труп, принадлежащий авиакомпании» и нужно провести экспертизу.

Когда тело пса все же вынесли, выяснилось, что он каким-то образом «снял» с себя комбинезон, в котором его отправили в полет. Тело животного окоченело, а потому, предположительно, Тимон погиб из-за переохлаждения.