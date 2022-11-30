Труп уроженца Алтая нашли на крыльце сауны под Новосибирском

Тело 47-летнего уроженца Горного Алтая нашли на крыльце сауны в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на родственника погибшего.

По его данным, мужчина был зарезан в ночь на 26 ноября. На какой почве произошёл конфликт, «до конца непонятно».

«Мой крёстный отец вышел в магазин-бар, в этом магазине были два тувинца. Произошёл какой-то конфликт, потом удар ножом в грудь, прикрыли курткой и скрылись с места преступления. Нож, естественно, выкинули, но полиция по горячим следам сразу же нашла подозреваемых. Один задержан, второй проходит свидетелем. Тот, кого задержали, якобы сотрудничает со следствием и вину признал», — рассказал родственник.

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Родственник также предположил, что его крёстный отец хотел за кого-то заступиться и помешать ссоре. По его словам, удар был смертельным — вероятнее всего, в сердце. Задержанный тем временем утверждает, что был пьян и не помнит причину конфликта.

Погибшего похоронят на родине в селе Онгудай. Тело отдадут родным 30 ноября.

Ранее житель Онгудайского района Республики Алтай сделал комплимент возлюбленной односельчанина и получил ножом в скулу и грудь.