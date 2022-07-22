Туман, дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае 23 июля
Температура +20,+25 гр., по югу местами до +30 гр.
23 июля 2022, 06:02
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Алтайского края. В утренние часы местами туман, сообщает региональный Гидрометцентр.
Температура +20,+25 гр., по югу местами до +30 гр. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от +23 до +25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с.
Комментарии
Новости партнеров