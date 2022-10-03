Туристов с тремя детьми, пропавших в Сочи, нашли

Пропавшая в горах Сочи группа туристов, в составе которой были трое детей — 2016, 2015 и 2013 годов рождения, найдена. Как сообщает РИА Новости представитель экстренных служб, все живы.

«Туристы найдены, с ними всё хорошо», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что связь с группой была потеряна возле села Пластунка в Хостинском районе.

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Происшествия Группа туристов с тремя детьми пропала во время похода в горы в Сочи

Напомним, что сообщение о пропаже туристов поступило в экстренные службы в ночь с воскресенья на понедельник, 3 октября. По первоначальной информации, группа отправилась в поход на популярном российском курорте, после чего не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидали.