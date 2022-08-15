Туристы из Новосибирска и Подмосковья заблудились на Алтае

Двое туристов из Новосибирска и Московской области заблудились в урочище Че-Чкыш в Чемальском районе Республики Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.

«Парень из Новосибирска и девушка из Московской области отправились на прогулку в урочище Чек-Чкыш, или как его ещё называют, „Долину горных духов“. Возвращаясь, поняли, что в сумерках не могут спуститься с горы самостоятельно. К счастью, они не растерялись и позвонили на единый телефон вызова экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Пожарные 5-й пожарно-спасательной части села Чемал выехали на помощь и по опросам очевидцев установили местонахождение туристов.

«Примерно в час ночи с помощью спасательной верёвки пожарные спустили ребят со склона горы в безопасное место и передали родственникам», — рассказали в ведомстве.

14 августа спасатели также эвакуировали детей из застрявшего автомобиля в районе Каракольских озёр.