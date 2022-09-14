Туристы из новосибирского клуба «Экстрим тайм» поднимались на Ключевскую Сопку без разрешения, сообщается на сайте полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Как следует из пресс-релиза, маршрут, по которому шли альпинисты, исключили из общедоступных ещё в 2021 году.

«В июне этого года были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка регионального значения „Ключевской“. При этом в 2021 году после гибели туриста на Ключевском вулкане маршрут, связанный с восхождением на этот вулкан, из списка паспортизированных и общедоступных маршрутов был исключён. Разрешение на прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября группа из 12 человек поднималась на вулкан Ключевская Сопка, шесть человек сорвались и упали с высоты. Ещё трое человек не пережили следующую ночь. В живых остались двое туристов и гид из Барнаула. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Директора «Экстрим тайм» арестовали.

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