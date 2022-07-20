«Ты меня уважаешь?» На Алтае сельчанин обстрелял соседей, отказавшихся с ним выпить
Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы
20 июля 2022, 12:05, Никита Черников
В Республике Алтай полицейские задержали 43-летнего жителя села Каракокша Чойского района, который начал стрелять по соседям, сообщили в региональном МВД.
Мужчина распивал спиртное со знакомым у себя дома. Затем он взял бутылку алкоголя и пошел к новым соседям знакомиться, которым предложил за это выпить, но получил отказ.
«В ответ на это подозреваемый разозлился, вернулся домой и, схватив ружье, пошел разбираться с обидчиками. Произведя несколько выстрелов в сторону соседей, его остановил знакомый, который успокоил дебошира и увел домой. Не желая мириться с буйным нравом соседа, потерпевшие обратились за помощью в полицию», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ). Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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