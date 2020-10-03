Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке
Это может быть связано с загрязнением
3 октября 2020, 18:46, Илья Звягинцев
На берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросились тысячи морских животных. Причиной этому может быть серьезное химическое загрязнение, пишет РИА "Новости".
В социальных сетях люди публикуют фото и видео, на которых видно, что берег усыпан мертвыми морскими ежами, звездами, крабами и осьминогами.
"Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением. <...> Причинно-следственные связи будут устанавливать надзорные органы", – рассказал врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
В пользу версии о загрязнении говорят и жалобы людей на раздражение глаз и кожи после контакта с водой.
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