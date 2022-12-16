У жителя Бийска изъяли пакеты, от которых исходил «насыщенный запах конопли»

В Алтайском крае полицейские изъяли у ранее судимого мужчины пакеты с марихуаной, сообщает региональное МВД.

У 48-летнего жителя Бийска в доме и надворных постройках «были обнаружены пакеты с веществом, от которых исходил насыщенный запах конопли».

«Бийчанин рассказал, что ещё летом нарвал одурманивающие кусты на заброшенном участке одного из садоводств», — отметили в ведомстве.

Экспертиза показала, что мужчина хранил марихуану общим весом 558 граммов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».