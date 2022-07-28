Убийца 17-летней жительницы Новосибирска объяснил свои действия

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске назвал мотив своих действий. Как сообщает РИА Новости, причиной преступления стала измена возлюбленной, с которой он встречался два года.

Сегодня, 28 июля, суд заключил молодого человека под стражу на два месяца. Общаясь с журналистами после заседания, он признался, что раскаивается в содеянном и очень любил девушку. Кроме того, в момент преступления он был пьян.

Напомним, вечером 26 июля в Советском районе 27-летний гражданин Таджикистана жестоко убил свою девушку. На попавших в интернет кадрах с видеорегистраторов видно, как мужчина наносит лежащему на дороге человеку удары ножом, после чего скрывается с места происшествия.

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Ранее мать погибшей заявляла, что трижды писала заявления на парня, однако в полиции отказали в возбуждении дела, а прокуратура якобы подтвердила отказ. Сейчас МВД проводит внутреннюю проверку, Следственный комитет изучает действия правоохранителей.