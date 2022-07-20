Убийство любимой кружкой. Житель Алтая из ревности избил супругу

В Алтайском крае мужчину будут судить за избиение до смерти сожительницы во время распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 4 мая в одном из сел Михайловского района.

«Между находящимися в состоянии опьянения сожителями произошел конфликт. Мотивом стали длительные конфликтные отношения на бытовой почве и ревность», — рассказали в ведомстве.

42-летний мужчина нанес возлюбленной около 20 ударов по телу и голове, в том числе кружкой и деревянной палкой. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте.

Сельчанин вину признал полностью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».