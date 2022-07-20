Убийство любимой кружкой. Житель Алтая из ревности избил супругу
Сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы
20 июля 2022, 16:49
В Алтайском крае мужчину будут судить за избиение до смерти сожительницы во время распития алкоголя, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел вечером 4 мая в одном из сел Михайловского района.
«Между находящимися в состоянии опьянения сожителями произошел конфликт. Мотивом стали длительные конфликтные отношения на бытовой почве и ревность», — рассказали в ведомстве.
42-летний мужчина нанес возлюбленной около 20 ударов по телу и голове, в том числе кружкой и деревянной палкой. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте.
Сельчанин вину признал полностью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».
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