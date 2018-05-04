Участник "Последнего героя" писатель Сергей Сакин найден мертвым

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Тело писателя и участника шоу "Последний герой" Сергея Сакина нашли в Ярославской области. Об этом пишет РБК, ссылаясь на его подругу Татьяну Федякину.

"Информация только что подтвердилась. Сергей найден мертвым", — цитирует ее слова издание.

В следственном управлении СКР по региону изданию сообщили, что 40-летний писатель был найден мертвым в лесополосе рядом с деревней Коровино в Мышкинском районе.

"У нас было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения, в рамках возбужденного уголовное дела велись поисковые мероприятия", — отметили в ведомстве, добавив ,что на теле писателя отсутствуют признаки насильственной смерти. Точную причину его смерти, а также давность ее наступления установит судебно-медицинская экспертиза.

Друзья писателя в разговоре со СМИ сообщали, что в городе Мышкин писателя видели в последний раз, когда он собирался на пароме перебраться на другой берег Волги. Отмечается, что он пропал 24 ноября прошлого года. Писатель должен был на пароме перебраться через Волгу и сесть в автобус до Москвы, однако к родителям в столице Сакин так и не приехал.

Издание отмечает, что в 2001 году писатель стал участником шоу "Последний герой". После того как он покинул шоу, он написал книгу "Последний герой в переплете".