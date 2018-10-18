Учебный самолет Л-39 потерпел крушение на Кубани
По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность
19 октября 2018, 01:23
При выполнении планового учебно-тренировочного полета на Кубани потерпел крушение самолет Л-39, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.
Уточняется, что штурмовик упал в воду около населенного пункта Должанская. Боекомплекта на борту не было.
По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
На место прибыла поисково-спасательная группа для поиска летчиков.
Самолеты Л-39 производились с 1970 по 1999 годы в Чехии.
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