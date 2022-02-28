Учения военных связистов пройдут в Алтайском крае до конца недели

28 февраля в Алтайском крае стартовали учения военных связистов. Они выполнят развёртывание многоуровневой системы управления войсками на основе защищённых радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи. Учения продлятся до конца недели, сообщает ТАСС.

Всего учения проходят на пяти полигонах в Сибири и на Урале: также в Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях. В них участвуют около 2,5 тыс. военных связистов Центрального военного округа.

Военнослужащие проверят работоспособность системы связи во время подготовки группировок войск к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий. Также связисты замаскируют командные пункты и спецтехнику.

К учениям привлечены экипажи станций связи Р-160-0,5, цифровых комплексов П-240И-4 “Переселенец”, радиорелейных станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными “Редут-2УС”, а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля “Тигр”. Планируется задействовать более 700 единиц техники.