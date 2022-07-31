Удивительные кадры барнаульского потопа: подводные самокаты и коммунальщики-водолазы

30 июля в Барнауле из-за ливня в некоторых районах был сильный потоп, в результате которого затопило несколько дорог и дворов. На улице Попова местами машины буквально тонули, а девочку-пешехода снесло потоком воды. В сообществе «В курсе 22» показали ещё несколько удивительных кадров наводнения.

Так, на одном из видео коммунальщику пришлось нырять под воду, чтобы сделать свою работу.

Кадр из видео / «В курсе 22»

На другой видеозаписи показаны подростки, которые решили проехаться по улице на электросамокатах. Воды было почти по пояс, но техника продолжала исправно работать.

Кадр из видео / «В курсе 22»

В Telegram-канале паблика комментаторы сочли, что самокаты после такой поездки могут сломаться, а парни и вовсе могли пострадать и даже погибнуть в результате замыкания батареи.

Некоторые также предположили, что транспорт — арендованный.