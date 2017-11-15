Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае, пишет ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Сейчас к месту крушения направляется следственно-оперативная группа.

Напомним, ЧП произошло в среду, 15 ноября. Самолет авиакомпании ФГУП "Хабаровские авиалинии" летел из Хабаровска в Нелькан. Ранее сообщалось о шести погибших. Сейчас известно, что погибли семь человек (всего на борту находились восемь человек). Выжил ребенок, он находится в больнице.