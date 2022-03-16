Угроза цунами. На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Как сообщает ТАСС, метеорологи предупредили об угрозе цунами.

Колебания в Токио после землетрясения на северо-востоке Японии продолжались более минуты. По подсчётам сейсмологов, высота волны цунами может достигать метра. Предупреждение о нём затрагивает две префектуры Японии — Мияги и Фукусима. Первые волны должны были достигнуть берега через 10-15 минут.

Отмечается, что магнитуда на северо-востоке составила 7,3. Жителей северо-восточного побережья Японии призывают не приближаться к береговой линии.

Как отметили в Tokyo Electric Power, более 700 тысяч домохозяйств в столице страны остались без электричества.