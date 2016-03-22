Украина допустила причастность России к терактам в Брюсселе

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Россия может быть причастна к взрывам, которые произошли в Брюсселе во вторник, 22 марта. Об Этом пишет Regnum.ru.

"Вы, наверное, уже знаете, что сегодня в Брюсселе были взрывы… Я не удивлюсь, если это является элементом гибридной войны России", — сказал во время лекции в Киево-Могилянской академии.

Также он добавил, что не хочет давать "голословные" обвинения, подчеркнув, что это лишь "допущение".

Напомним, что взрывы в столице Бельгии произошли в городском аэропорту и метро. Официально подтверждено два взрыва в здании воздушной гавани и один в подземке. Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Предварительно известно, что россияне в результате терактов в Бельгии не пострадали. Президент России Владимир Путин уже направил соболезнования бельгийскому королю