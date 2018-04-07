Украинские радикалы пригрозили взорвать Крымский мост

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Глава националистической организации "Добровольческое движение ОУН" (террористическая организация, запрещена в РФ) Николай Коханивский в интервью украинским СМИ заявил, что в день запуска Крымского моста возможны теракты на российских объектах, причем не только находящихся на украинской территории, но и за ее пределами. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас нет глобальных возможностей – чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове. Мы не исключаем вариант того, что российские учреждения мы будем атаковать не только на территории Украины", — добавил Коханивский.

Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что для данной организации террористические методы являются обычным делом.

"Больные люди… Организация украинских националистов все годы своей деятельности руководствовалась методами террора и диверсий. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут даже пытаться: если кто-то всерьез готовится к каким-то акциям, то обычно об этом не сообщают", — цитирует агентство слова сенатора.

Кроме этого, Цеков заверил, что спецслужбы РФ не позволят террористам реализовать свои планы.

"Работа спецслужб в Крыму – очень эффективна и уровень подготовки в борьбе с террористами – высочайший. Кроме того, я надеюсь, что подобные заявления в очередной раз обратят внимание мирового сообщества, на тот режим, который руководит на Украине. Античеловеческий", — пояснил сенатор.

Ранее агентство отмечало, что один из лидеров запрещенной в РФ организации "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ), организатор блокады Крыма Ленур Ислямов выступил с идеей блокировать движение по мосту через Керченский пролив.