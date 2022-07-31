Украинский беспилотник ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе
Есть пострадавшие
31 июля 2022, 13:15, Никита Черников
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе утром 31 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — написал он.
По информации политика, пострадали пять человек — это сотрудники Штаба флота. Им оказали помощь. На месте работает ФСБ.
Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в Севастополе из соображений безопасности отменили.
«Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — призвал Развожаев.
Он также отметил, что с утра находится в штабе Черноморского флота.
Комментарии
Новости партнеров