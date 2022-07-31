Украинский беспилотник ударил по штабу Черноморского флота в Севастополе

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе утром 31 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — написал он.

По информации политика, пострадали пять человек — это сотрудники Штаба флота. Им оказали помощь. На месте работает ФСБ.

Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота в Севастополе из соображений безопасности отменили.

«Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — призвал Развожаев.

Он также отметил, что с утра находится в штабе Черноморского флота.