Украинский снаряд разрушил пограничный пункт ФСБ России

Выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Как сообщает РИА Новости, здание пограничников полностью разрушено, однако пострадавших в инциденте нет.

Снаряд неустановленного образца попал в здание в 09:50. Сам пункт находился в 150 метрах от российско-украинской границы. Сейчас на месте работают сапёры.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию мирного населения в Россию, а 19 февраля — мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Руководство самопровозглашённых республик сообщает о массовых обстрелах со стороны украинских силовиков — мины и снаряды попадают в жилые дома, школы, и инфраструктурные объекты.