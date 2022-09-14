Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет.

Как сообщает издание в своём Telegram-канале, медиаменеджер скончался в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

По данным источника «Звезды», причиной смерти Сунгоркина стал инсульт.

«Приморье — его родина, и там он участвовал в автопробеге... Случился инсульт, его отправили в районную больницу. Врачи делали всё, чтобы его спасти, но их усилия не увенчались успехом», — рассказал источник.

Сунгоркин работал в «Комсомолке» с 1985 года, главным редактором газеты стал в конце 1990-х. Позже также занял должность гендиректора ЗАО «Комсомольская правда».