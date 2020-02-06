Умер легендарный актер Кирк Дуглас

Знаменитый американский актер, один из последних представителей "золотой эпохи" Голливуда, писатель и филантроп Кирк Дуглас ушел из жизни, сообщает журнал People. 9 декабря артист отметил 103-й день рождения.

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Его настоящее имя Исер Даниелович. Будущий актер был четвертым ребенком в семье бедных эмигрантов из Гомеля. Молодой человек отличался силой и крепостью. Участвовал во Второй мировой войне, а после ее окончания женился на бродвейской актрисе Дайане Дилл. Но повлияла на его карьеру не жена, а одноклассница и подруга, дива Голливуда Лорен Бэколл.

Знаменитым молодой актер стал после выхода фильма "Чемпион" (1949), где он воплотил образ боксера Миджа Келли. Самыми главными ролями в фильмографии Кирка Дугласа являются ленты Стэнли Кубрика "Тропы славы" и "Спартак", который с успехом был показан в Советском Союзе. Также в СССР демонстрировался другой знаменитый фильм с участием актера – "Викинги".

С 1980-х годов Кирк Дуглас практически перестал сниматься, переключившись на политическую карьеру. В 1995 году актер перенес обширный инсульт, но выкарабкался. А в 1996 году в честь своего 80-летия получил почетного "Оскара". У артиста несколько детей. Самый знаменитый из них – выдающийся актер Майкл Дуглас.