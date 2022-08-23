Умер мэр Чебоксар Олег Кортунов

Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов. Ему было 38 лет.

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе администрации главы Чувашии, градоначальника не стало 22 августа. Предварительно, у чиновника случился сердечный приступ.

У него остались дочь и сын, отмечает издание.

Олег Кортунов родился 28 апреля 1984 года в Чебоксарах. В 2015-м его избрали в городское собрание депутатов, а главой Чебоксар он стал в октябре 2020-го.